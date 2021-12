Lulù Selassié delusa da una gieffina: ecco cos’è accaduto (VIDEO) (Di lunedì 27 dicembre 2021) La princess Lulù Selassié è rimasta delusa dal comportamento di una gieffina: ecco cos’è accaduto in Casa La princess Lulù Selassié in queste ultime ore è rimasta delusa da alcuni atteggiamenti di Sophie Codegoni durante i festeggiamenti di compleanno della sorella Jessica. La princess ha notato alcuni comportamenti della giovane influencer che l’hanno delusa, stamattina Lulù Selassié si è ritrovata nella zona beauty della Casa ed ha tirato fuori l’argomento confrontandosi con alcune gieffine. Leggi anche –> manuel bortuzzo papa franco sente la sua mancanza la sua reazione foto Lulù Selassiè questa mattina si è confrontata con divere concorrenti ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) La princessè rimastadal comportamento di unain Casa La princessin queste ultime ore è rimastada alcuni atteggiamenti di Sophie Codegoni durante i festeggiamenti di compleanno della sorella Jessica. La princess ha notato alcuni comportamenti della giovane influencer che l’hanno, stamattinasi è ritrovata nella zona beauty della Casa ed ha tirato fuori l’argomento confrontandosi con alcune gieffine. Leggi anche –> manuel bortuzzo papa franco sente la sua mancanza la sua reazione fotoSelassiè questa mattina si è confrontata con divere concorrenti ...

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassié Manila Nazzaro si sfoga contro Lulú Selassié: "Matura solo per i trucchi" GF Vip, Manila Nazzaro rompe il silenzio dopo la lite con Lulù Selassié: 'Non mi sta bene' Nelle ultime ore c'è stata una discussione tra Lulù Selassié e Manila Nazzaro , che se l'è presa ancora una volta per i turni di cucina non rispettati. Sfogandosi con ...

Gf Vip, Clarissa attacca Manila: 'Detieni il primato di vipera travestita da angioletto' All'interno della casa del Grande Fratello Vip , Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro hanno criticato duramente Lulù Selassié, la quale è stata difesa sui social da sua sorella Clarissa . Lulù Selassié duramente criticata dalla Ricciarelli e dalla Nazzaro, ecco la reazione di sua sorella Clarissa Manila ha ...

