Luce e gas | cos’è il mercato libero dell’energia e quali vantaggi offre?

Leggi su chedonna

(Di lunedì 27 dicembre 2021) A gennaio 2023 scatterà l’abolizione del servizio di maggior tutela. Si tratta dell’ultima fase del processo di liberalizzazione iniziato nel 1999, arrivato già a compimento nel 2021 per quanto riguarda le forniture energetiche delle imprese. Per le utenze domestiche, quindi, c’è ancora tempo per prendere una decisione in merito alla compagnia a cui affidarsi per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it