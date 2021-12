Luca Onestini | la mamma di Soleil lo umilia | “E’ stato …”

Leggi su cityroma

(Di lunedì 27 dicembre 2021)lo conosciamo tutti per essere un noto ex tronista di Uomini e Donne ed anche un noto personaggio pubblico. Èanche un concorrente ufficiale del Grande Fratello vip di qualche edizione passata ed èanche sotto i riflettori per via della sua vita privata e sentimentale. Un po’ di mesi fa ha fatto particolarmente scalpore il fatto che si fosse lasciato con la bellissima Ivana Mrazova con la quale èfidanzato per diversi anni. I due si erano conosciuti proprio all’interno della casa più spiata d’Italia e la loro relazione è stata davvero molto importante. Subito dopo poiè partito per la Spagna, dove ha preso parte ad un reality show che tra l’altro ha anche vinto e dove pare abbia trovato l’amore. Di lui però se ne è parlato in questi giorni ...