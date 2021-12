Love Island Italia, a rischio la seconda edizione del reality con Giulia De Lellis? L’indiscrezione (Di lunedì 27 dicembre 2021) La seconda stagione di Love Island Italia condotto da Giulia De Lellis sembrerebbe essere in bilico. Il reality estivo, andato in onda a giugno 2021, potrebbe non essere confermato per la sua seconda stagione. In effetti, la piattaforma che ha ospitato il reality, Discovery Plus, e poi il canale TV Real Time, hanno sempre accolto con entusiasmo la messa in onda delle puntate di Love Island ma i dati d’ascolto non hanno registrato un boom come ci si aspettava. La prima edizione del reality, vinta da Rebeca Di Filippo e Yevhen Wolf, vedeva 6 coppie di uomini e donne vivere insieme in una bellissima villa alle Canarie. Attraverso la convivenza, il format prevede che possa ... Leggi su isaechia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Lastagione dicondotto daDesembrerebbe essere in bilico. Ilestivo, andato in onda a giugno 2021, potrebbe non essere confermato per la suastagione. In effetti, la piattaforma che ha ospitato il, Discovery Plus, e poi il canale TV Real Time, hanno sempre accolto con entusiasmo la messa in onda delle puntate dima i dati d’ascolto non hanno registrato un boom come ci si aspettava. La primadel, vinta da Rebeca Di Filippo e Yevhen Wolf, vedeva 6 coppie di uomini e donne vivere insieme in una bellissima villa alle Canarie. Attraverso la convivenza, il format prevede che possa ...

