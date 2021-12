Love is in the Air anticipazioni (27 – 31 dicembre 2021): Eda confessa la verità a Serkan (Di lunedì 27 dicembre 2021) Love is in the air La verità viene a galla. Questa settimana a Love is in the Air, Eda confesserà a Serkan di essere il padre di sua figlia. L’uomo non sarà l’unico a scoprire il segreto tenuto nascosto dalla giovane mamma. Tutti i dettagli nelle nostre anticipazioni. Love is in the air è in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50 circa su Canale 5. Love is in the air: anticipazioni da lunedì 27 dicembre a venerdì 31 dicembre 2021 La signora Deniz organizza una cena per Serkan prendendo in mano la situazione al ristorante e infastidendo Ayfer e Melo. Nel frattempo, Burak propone a Eda di trasferirsi in una casa di sua proprietà con la bambina fino a quando Serkan ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 27 dicembre 2021)is in the air Laviene a galla. Questa settimana ais in the Air, Eda confesserà adi essere il padre di sua figlia. L’uomo non sarà l’unico a scoprire il segreto tenuto nascosto dalla giovane mamma. Tutti i dettagli nelle nostreis in the air è in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50 circa su Canale 5.is in the air:da lunedì 27a venerdì 31La signora Deniz organizza una cena perprendendo in mano la situazione al ristorante e infastidendo Ayfer e Melo. Nel frattempo, Burak propone a Eda di trasferirsi in una casa di sua proprietà con la bambina fino a quando...

poliscikid : Ma ci pensate che io posso fare figli con una nera americana I inglese e farli nascere in qualsiasi paese i miei fi… - ataraxiann_ : THE SPANISH LOVE DECEPTION PORTATO IN ITALIANO COME 'LA MIGLIORE BUGIA DELLA MIA VITA' STO GIÀ RIDENDO - sapphicartemide : RT @blooperiod: non so se la cosa più sconcertante di the love hypothesis (che ricordo essere nato da una star wars fanfic) é che l’art sul… - blooperiod : non so se la cosa più sconcertante di the love hypothesis (che ricordo essere nato da una star wars fanfic) é che l… - idiblue2 : la cosa del buco nel tronco di un albero dentro cui dire un segreto impronunciabile che ho visto in ‘in the mood fo… -