L’ordinanza di Mastella per San Silvestro e Capodanno | niente bibite da asporto

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il sindaco di Benevento, Clemente, corre ai ripari in vista dell’imminente. Dopo l’aumento dei contagi e il costante diffondersi della variante Omicron, il primo cittadino ha firmato un’ordinanza con la quale vieta la vendita dida, fatta eccezione per l’acqua, nei giorni del 31 dicembre e del 1° gennaio. Il divieto sarà in vigore dalle ore 11 del mattino fino alle ore 5 del giorno successivo, come si evince dal testo pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Benevento. Il divieto si riferisce “ai titolari di esercizi pubblici e commerciali, anche di natura temporanea e ambulante, ai titolari di attività artigianali con vendita di alimenti, ai titolari di licenza con vendita a mezzo di distributori automatici, ai circoli privati siti sul ...