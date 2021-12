Lo sfogo di Tommaso Paradiso contro il calcio e lo slittamento dei concerti

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Lodiilappare nelle storie Instagram a pochi giorni dall’annuncio dei due eventi gratuiti. Il cantautore, ex voce dei Thegiornalisti, sarà a Milano e Roma per due serate esclusive rispettivamente il 21 e il 23 gennaio 2022 prima dello Space Cowboy Tour che partirà da Jesolo il 26 marzo. Solo due settimane primalancerà il disco Space Cowboy, prima esperienza da solista dopo lo split della sua ex band.ilLa nuova impennata dei contagi da Covid-19 registrata durante queste festività preoccupa di nuovo il Paese, e la prima conseguenza diretta sono le ulteriori restrizioni che gravano sui calendari dei tour degli ...

Paradiso, in ottica dell'uscita del nuovo album 'Space Cowboy' il 4 marzo, aveva programmato degli eventi speciali, due concerti gratis riservati a dei fan privilegiati: il 21 gennaio a Milano e il 23 ...Ed è altrettanto vero che le curve siano un ambiente estremo: valvole didi tensioni sociali ... Grazie all'impegno dell'associazione La Dramaturgie e alla collaborazione con l'architetto...Tommaso Paradiso ha spiegato ai fan di essere preoccupato per un possibile ulteriore slittamento dei concerti: lo sfogo su Instagram.L'amarezza del cantautore romano che aveva dato disponibilità per il concerto di Capodanno, poi saltato. Così come rischiano gli ...