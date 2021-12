LIVE – Treviso-Brescia, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di lunedì 27 dicembre 2021) La DIRETTA testuale di Nutribullet Treviso basket-Germani Brescia, sfida valida per la tredicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. In una giornata in cui la maggior parte delle partite sono state rinviate a causa del Covid, quella che andrà in scena al Palaverde sarà solo la seconda a giocarsi regolarmente. Gli uomini di coach Menetti sono reduci da due sconfitte consecutive in campionato, ma hanno ottenuto una bella vittoria in Champions League. Gli ospiti, invece, hanno vinto nell’ultimo impegno in campionato, e cercano altri punti pesanti per migliorare ulteriormente la loro classifica. La palla a due è prevista alle ore 20:00 di lunedì 27 dicembre, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) Latestuale di Nutribullet-Germani, sfida valida per la tredicesima giornata dellaA1di. In una giornata in cui la maggior parte delle partite sono state rinviate a causa del Covid, quella che andrà in scena al Palaverde sarà solo la seconda a giocarsi regolarmente. Gli uomini di coach Menetti sono reduci da due sconfitte consecutive in campionato, ma hanno ottenuto una bella vittoria in Champions League. Gli ospiti, invece, hanno vinto nell’ultimo impegno in campionato, e cercano altri punti pesanti per migliorare ulteriormente la loro classifica. La palla a due è prevista alle ore 20:00 di lunedì 27 dicembre, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA ...

