LIVE Sci alpino, Seconda prova Discesa Bormio in DIRETTA: guida lo svizzero Hintermann, Paris e Kilde si nascondono (Di lunedì 27 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.52 Tra poco sarà la volta del secondo azzurro Christof Innerhofer, in pista con il pettorale 18. 11.50 Bryce Bennett (Stati Uniti) accusa addirittura sei secondi nello schuss conclusivo. 11.49 Penultimo l’austriaco Kriechmayr con un distacco superiore ai quattro secondi. La maggior parte di coloro che sono scesi finora spinge a tratti senza curarsi del tempo finale. 11.47 L’americano Ryan Cochran-Siegle finisce appena dietro Dominik Paris: sesto a +2”25. 11.45 Daniel Hemetsberger (Austria) si insedia in Seconda posizione con lo stesso tempo di Odermatt (+1”53). 11.43 Il campione norvegese Aleksander Aamodt Kilde ha scelto di non spingere quest’oggi: quinto a +2”64. 11.41 Pare che Hintermann abbia fatto il vuoto. Neppure lo statunitense ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.52 Tra poco sarà la volta del secondo azzurro Christof Innerhofer, in pista con il pettorale 18. 11.50 Bryce Bennett (Stati Uniti) accusa addirittura sei secondi nello schuss conclusivo. 11.49 Penultimo l’austriaco Kriechmayr con un distacco superiore ai quattro secondi. La maggior parte di coloro che sono scesi finora spinge a tratti senza curarsi del tempo finale. 11.47 L’americano Ryan Cochran-Siegle finisce appena dietro Dominik: sesto a +2”25. 11.45 Daniel Hemetsberger (Austria) si insedia inposizione con lo stesso tempo di Odermatt (+1”53). 11.43 Il campione norvegese Aleksander Aamodtha scelto di non spingere quest’oggi: quinto a +2”64. 11.41 Pare cheabbia fatto il vuoto. Neppure lo statunitense ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? Parliamo delle nuove #regole per lo #sci. Diretta con #MicheleBertolini, direttore del Consorzio Ponte di Legno-Tonale #non… - rtl1025 : ?? Parliamo delle nuove #regole per lo #sci. Diretta con #MicheleBertolini, direttore del Consorzio Ponte di Legno-T… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda prova Discesa Bormio in DIRETTA: Dominik Paris studia le linee prima della gara - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Discesa Bormio in DIRETTA: Marsaglia in testa! Bene Casse, Paris frena di proposito - lillydessi : LIVE Sci alpino, Prova Discesa Bormio 2021 in DIRETTA: Innerhofer 3° a 0.37 da Kilde. 4° Dominik Paris con frenata… -