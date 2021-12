L’Italia potrebbe arrivare presto a 100mila contagi al giorno. Sileri: “Omicron contagia 5 volte più della Delta plus. Credo rappresenti oltre il 50-60% di tutto il virus che circola” (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Dal 10 gennaio si torna a scuola sicuramente in presenza. È verosimile che nei prossimi giorni si possa arrivare anche a 100 mila contagi al giorno ma se non c’è un sovraccarico di ricoveri e terapie intensive, per la scuola non vedo un grande problema”. È quanto ha detto a SkyTg24 il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. “In presenza di un grave sovraccarico – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo -, la scuola sarebbe invece l’ultimo dei problemi, si tornerebbe all’arancione in diverse regioni e ci sarebbero altre chiusure. Altrimenti non vedo ripercussioni”. “La variante Omicron Credo rappresenti oltre il 50-60% di tutto il virus che circola in Italia – ha detto ancora ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Dal 10 gennaio si torna a scuola sicuramente in presenza. È verosimile che nei prossimi giorni si possaanche a 100 milaalma se non c’è un sovraccarico di ricoveri e terapie intensive, per la scuola non vedo un grande problema”. È quanto ha detto a SkyTg24 il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo. “In presenza di un grave sovraccarico – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo -, la scuola sarebbe invece l’ultimo dei problemi, si tornerebbe all’arancione in diverse regioni e ci sarebbero altre chiusure. Altrimenti non vedo ripercussioni”. “La varianteil 50-60% diilchein Italia – ha detto ancora ...

