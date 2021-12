L'Italia in fila per i tamponi: code interminabili e caos prenotazioni (Di lunedì 27 dicembre 2021) Milioni di Italiani si sono sottoposti a test rapidi o molecolari per passare il cenone o il pranzo di Natale in sicurezza con la propria famiglia. La conseguenza: file chilometriche fuori dalle farmacie e nei drive in e caccia al tampone fai da te su internet. Ma ormai tutto esaurito, “almeno fino a gennaio”, dicono da farmacie e supermercati dove fino a un mese fa i kit per fare il tampone in autonomia erano disponibili. Nel caos tamponi “natalizi” in tutta Italia le code per effettuare i test restano interminabili, dovute anche alla maggiore esposizione cui si è stati soggetti nei giorni di festa e anche in vista della notte di Capodanno, e i servizi di prenotazione e di ritiro referti sono in sovraccarico. Il 24 dicembre il presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 dicembre 2021) Milioni dini si sono sottoposti a test rapidi o molecolari per passare il cenone o il pranzo di Natale in sicurezza con la propria famiglia. La conseguenza: file chilometriche fuori dalle farmacie e nei drive in e caccia al tampone fai da te su internet. Ma ormai tutto esaurito, “almeno fino a gennaio”, dicono da farmacie e supermercati dove fino a un mese fa i kit per fare il tampone in autonomia erano disponibili. Nel“natalizi” in tuttaleper effettuare i test restano, dovute anche alla maggiore esposizione cui si è stati soggetti nei giorni di festa e anche in vista della notte di Capodanno, e i servizi di prenotazione e di ritiro referti sono in sovraccarico. Il 24 dicembre il presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti ...

