L’inutile “notizia” dei Ferragnez positivi al Covid, ma senza malati in casa (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic – I Ferragnez positivi al Covid, una notizia non notizia, o se preferite notizia inutile, diffusa un po’ ovunque sui media mainstream, con una bella giganteggiante foto dei due con tanto di mascherina equipaggiata. Ferragnez positivi al Covid, figli negativi I due influencer più spettacolari della storia degli influencer troneggiano nel copy su Facebook del Corriere della Sera, con una sintesi che fa ridere a leggerla arrivando solo a metà: “I bambini sono negativi, quindi teniamo le mascherine in casa perché non possiamo mantenere le distanze. La nostra priorità in questo momento è che loro stiano bene quindi continuiamo così“. E poi, ovviamente, il titolo: “Siamo asintomatici“. Bene, cari Federico e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic – Ial, unanon, o se preferiteinutile, diffusa un po’ ovunque sui media mainstream, con una bella giganteggiante foto dei due con tanto di mascherina equipaggiata.al, figli negativi I due influencer più spettacolari della storia degli influencer troneggiano nel copy su Facebook del Corriere della Sera, con una sintesi che fa ridere a leggerla arrivando solo a metà: “I bambini sono negativi, quindi teniamo le mascherine inperché non possiamo mantenere le distanze. La nostra priorità in questo momento è che loro stiano bene quindi continuiamo così“. E poi, ovviamente, il titolo: “Siamo asintomatici“. Bene, cari Federico e ...

