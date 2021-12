L’ex bomber all’attacco: “È inaccettabile che faccia così” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Christian Vieri, ex attaccante di Inter e Milan, si è lasciato andare a forti dichiarazioni nei confronti della Juventus, durante un’intervista concessa al Corriere della Sera: “Vedo quasi tutte le squadre con un atteggiamento propositivo, offensivo, mentre la Juve è sempre molto indietro e offre un calcio sterile, fermo. È una delle società più importanti e prestigiose del mondo, ha uomini superiori alla media, non può quindi giocare un calcio così brutto, non è accettabile. Mi ha colpito in negativo e fino ad oggi è sicuramente la grande delusione della stagione.“ Vieri Allegri Vlahovic Una lode anche per la Fiorentina di Italiano e per il bomber Vlahovic: “La Fiorentina propone un bellissimo calcio, fresco, divertente, con tanti giovani: merita la classifica che ha. Vlahovic è ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 dicembre 2021) Christian Vieri, ex attaccante di Inter e Milan, si è lasciato andare a forti dichiarazioni nei confronti della Juventus, durante un’intervista concessa al Corriere della Sera: “Vedo quasi tutte le squadre con un atteggiamento propositivo, offensivo, mentre la Juve è sempre molto indietro e offre un calcio sterile, fermo. È una delle società più importanti e prestigiose del mondo, ha uomini superiori alla media, non può quindi giocare un calciobrutto, non è accettabile. Mi ha colpito in negativo e fino ad oggi è sicuramente la grande delusione della stagione.“ Vieri Allegri Vlahovic Una lode anche per la Fiorentina di Italiano e per ilVlahovic: “La Fiorentina propone un bellissimo calcio, fresco, divertente, con tanti giovani: merita la classifica che ha. Vlahovic è ...

Advertising

ultimenews24 : Bobo Vieri è positivo al Covid. Lo annuncia su Instagram la moglie Costanza Caracciolo, che rivela come l'ex bomber… - massimo_san : RT @ultimenotizie: #BoboVieri è positivo al #Covid19. Lo annuncia su Instagram la moglie Costanza Caracciolo, che rivela come l'ex bomber s… - LusaMarcello : @rubino7004 @barbarab1974 Il Karma vi aspetta dietro l’angolo, come è successo a Kung Agúero ( ex bomber del Barcel… - ultimenotizie : #BoboVieri è positivo al #Covid19. Lo annuncia su Instagram la moglie Costanza Caracciolo, che rivela come l'ex bom… - fisco24_info : Bobo Vieri positivo al Covid: L'ex bomber ha trascorso il Natale separato dalla famiglia -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex bomber La Juve frena sui soliti nomi, ma il bomber deve arrivare Tuttosport