Lewandowski | «Genoa? Vivi il derby ma scelsi il Borussia Sul futuro in Italia…»

(Di martedì 28 dicembre 2021) Robert, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato a margine dei Globe Soccer Awards: le sue dichiarazioni Robert, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato a margine dei Globe Soccer Awards. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. CARRIERA – «Sono dove sognavo e speravo di essere quando ero giovane. Vedevo Cristiano Ronaldo che aveva segnato quasi 70 gol e mi dicevo che era impossibile, invece ci sono riuscito anche io a realizzare quel numero di reti quest’anno. Voglio ringraziare i miei compagni di club e di nazionale: è grazie a loro che sono qui». MOMENTO DIFFICILE – «Dopo il Legia Varsavia ho vissuto un momento difficile. Era circa un anno dalla perdita di mio padre, stavo vivendo una brutta situazione col mio ex club e avevo solo 17 anni. Ero un ragazzino. Era una situazione difficile da sopportare e ...

Mondiale ogni due anni, parla Lewandowski "Non sono un fan del mondiale ogni 2 anni. Ci sono già tante partite. È complicato anche solo prepararle. Abbiamo bisogno di riposarci.