“Let’s talk about love”, alla scoperta del brano di Genise [VIDEO] (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dal 31 dicembre in radio e dal 1 gennaio in digitale in brano in collaborazione con Andrea Cardillo, Leonardo Monteiro, Sabba e Timothy Cavicchini Anticipato il giorno di Natale dal VIDEO arriva in radio dal 31 dicembre Let’s talk about love feat. Andrea Cardillo – Leonardo Monteiro – Sabba – Timothy Cavicchini, il nuovo singolo di Genise (Hoop Music / Believe), con gli arrangiamenti di Phil Mer. The Five o, come amano definirsi giocando “The Hunzi’s boys” venendo tutti dal muro di All Together Now il game musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker, hanno deciso di provare a giocare cantando ma mettendoci l’anima. “Negli ultimi 2 anni molte cose sono successe a chiunque di noi ma guardandomi intorno – afferma Genise – mi sono accorto che ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dal 31 dicembre in radio e dal 1 gennaio in digitale inin collaborazione con Andrea Cardillo, Leonardo Monteiro, Sabba e Timothy Cavicchini Anticipato il giorno di Natale dalarriva in radio dal 31 dicembrefeat. Andrea Cardillo – Leonardo Monteiro – Sabba – Timothy Cavicchini, il nuovo singolo di(Hoop Music / Believe), con gli arrangiamenti di Phil Mer. The Five o, come amano definirsi giocando “The Hunzi’s boys” venendo tutti dal muro di All Together Now il game musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker, hanno deciso di provare a giocare cantando ma mettendoci l’anima. “Negli ultimi 2 anni molte cose sono successe a chiunque di noi ma guardandomi intorno – afferma– mi sono accorto che ...

Advertising

sehmagazine : ???? Anticipato il giorno di Natale dal video arriva in radio dal 31 dicembre “Let's Talk About Love” il nuovo singol… - recmediapromo : ??[GENISE]?? Sarà in radio da venerdì Let's talk about love il singolo di #Genise e da ieri su Youtube il video - - -… - nervousMarika : @blvkbastard il modo in cui quando penso a te immagino wylan van eck la dice tanto sulla bella persona che sei ?? e… - michiamotea : Visto che mi sono saltati tutti gli impegni let's talk ?? - chiarachefacose : a cosa sottoponete il vostro fegato let's talk for a minute here -

Ultime Notizie dalla rete : Let’s talk Genise e The Hunzi's Boys in "Let's Talk About Love": guarda il video - Tgcom24 Video | Mediaset Infinity Mediaset Play