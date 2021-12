Leggere Piperno per capire la crisi morale e politica dell’Italia

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 27 dicembre 2021) «Di chi è la colpa» – senza punto interrogativo perché la risposta è inconoscibile – è l’ultimo romanzo, un capolavoro, di Alessandro. Di chi è la colpa se la vita è andata così, se una cosa è successa o non è successa. Di chi è la colpa se il passato è rimpianto, se il presente è quello che è, cioè niente di particolare, di chi è la colpa dei nostri peccati, e dei peccati altrui., filosofo come solo i grandi scrittori sanno essere, qui vira su un nichilismo lucido, consapevole, se si può dire così. Se il gran personaggio di Francesca (un’Albertine piperniana) non avesse scelto quello che scelse, al Narratore forse la vita sarebbe andata meglio, o forse no, ma di chi è la colpa dei crimini e misfatti in un mondo senza Dio, pur nella folla di cristiani ed ebrei, se in questa storia tutto è sbagliato eppure vicinissimo dall’essere giusto: ...