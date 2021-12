Le urla fuori dal Grande Fratello Vip mettono in crisi Miriana: “Tuo figlio non vuole…” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Le urla fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip hanno letteralmente messo al “tappeto” Miriana Trevisan. In vista della nuova puntata di questa sera, tra le quattro mura della residenza più spiata d’Italia si respira aria tesa. urla fuori dal Grande Fratello Vip: “Miriana, tuo figlio non vuole…” “Miriana, tuo figlio non vuole…”, queste le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ledalla Casa delVip hanno letteralmente messo al “tappeto”Trevisan. In vista della nuova puntata di questa sera, tra le quattro mura della residenza più spiata d’Italia si respira aria tesa.dalVip: “, tuonon” “, tuonon”, queste le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

