Le università britanniche e la battaglia del gender

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Questo articolo è stato pubblicato su Un Foglio Internazionale, l'inserto a cura di Giulio Meotti ogni lunedì sul Foglio Kathleen Stock – scrive Cécile Ducourtieux – ha l’aria stanca. Indossa una camicia scozzese sopra una t-shirt, ha i capelli scompigliati, e si scusa per il ritardo. Da alcuni giorni, è travolta da una tempesta mediatica ed emotiva, ma la sua voce resta ferma per questo appuntamento in videochiamata da casa sua, nel sud dell’Inghilterra. “Ero arrabbiata, ma non lo sono più; sono solo sollevata. Non potevo più restare all’, perché sapevo che le intimidazioni sarebbero continuate”. Questa professoressa universitaria e scrittrice di 49 anni è una celebrità nel Regno Unito dallo scorso 28 ottobre e dalle sue rumorose dimissioni dall’del Sussex, dove aveva trascorso diciassette anni a insegnare Filosofia. Le ...