Le storie dei No vax in rianimazione | «Hanno paura che li vacciniamo mentre dormono»

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Careggi di Firenze sono ricoverate attualmente nove persone. Otto non sono vaccinate. La divisione diretta da Adriano Petri è spaccata in due. Chi segue i malati di Covid-19 si veste con la tuta e le protezioni necessarie per evitare il contagio. E poi si dedica ai malati. Tra cui, racconta oggi un reportage di Repubblica a firma di Michele Bocci, ci sono tanti No vax. «Non mi era mai capitato di faticare così tanto per convincere un paziente a fare una procedura, anche solo un’iniezione», racconta un infermiere. «Qualcuno rifiuta addirittura di essere messo prono, posizione che permette di respirare meglio. Una volta una donna ci ha detto di non addormentarla perché era convinta che l’avremmo vaccinata nel sonno. “Sì, certo, con l’infezione in corso”, le ha detto il medico». I racconti degli infermieri sui malati sono tutti ...