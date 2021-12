Le relazioni difettose – Perché riconoscere un amore non corrisposto può salvarci

Leggi su iodonna

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Ciao Ester.Sono di nuovo io, quella della frase a colori. Mi avevi detto di tornare se avessi scoperto come ci si salva, be’, eccomi qua. Alla fine, imparare a dire “non” al posto di “friendzone” aiuta. Come aiuta toccare il fondo – sì, le forze del sognatore le ho esaurite, raro, ma a volte accade. E me le ha fatte esaurire lui quando nel mio ultimo slancio di “non posso crederci che vada a finire così, siamo fatti per invecchiare insieme e bla bla bla” l’ho finalmente visto per quello che è: uno come tanti, forse solo più arrogantello della media. E me lo sono chiesto, Ester, se valesse la pena provare a rimanere, ad aspettare, ma alla fine che cosa stavo realmente aspettando? Dopo un aperitivo al freddo a parlare di quel noi che io vedevo e lui no, l’unica cosa che volessi realmente recuperare era il mio di sorriso, ...