Le nuove frontiere del terrorismo. Analisi, prospettive e i rischi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Complice la pandemia da Sars Cov-2 il tema del terrorismo di matrice islamica non è più sulle prime pagine dei giornali tanto che gli attacchi portati dai cosidetti “lone wolwes” ormai non fanno (quasi) più notizia. Mentre in Europa ad occuparsi del fenomeno sono rimasti solo gli specialisti i terroristi dello Stato islamico e quelli di Al-Qaeda si fronteggiano in uno scontro all’ultimo sangue che si gioca oltre che in Medio Oriente, in Africa e nel Sud est asiatico. Il Dipartimento di Stato ha pubblicato negli scorsi giorni il rapporto sul terrorismo del 2020, che ha registrato 10.172 atti terroristici in tutto il mondo, un aumento del 15% rispetto all'anno precedente e il numero delle vittime si è attestato a 29.389, con un aumento del 12%. Gli atti terroristici si sono verificati in 98 Paesi e territori, l'87% dei quali in Asia occidentale, Asia ... Leggi su panorama (Di lunedì 27 dicembre 2021) Complice la pandemia da Sars Cov-2 il tema deldi matrice islamica non è più sulle prime pagine dei giornali tanto che gli attacchi portati dai cosidetti “lone wolwes” ormai non fanno (quasi) più notizia. Mentre in Europa ad occuparsi del fenomeno sono rimasti solo gli specialisti i terroristi dello Stato islamico e quelli di Al-Qaeda si fronteggiano in uno scontro all’ultimo sangue che si gioca oltre che in Medio Oriente, in Africa e nel Sud est asiatico. Il Dipartimento di Stato ha pubblicato negli scorsi giorni il rapporto suldel 2020, che ha registrato 10.172 atti terroristici in tutto il mondo, un aumento del 15% rispetto all'anno precedente e il numero delle vittime si è attestato a 29.389, con un aumento del 12%. Gli atti terroristici si sono verificati in 98 Paesi e territori, l'87% dei quali in Asia occidentale, Asia ...

Advertising

ChiaraRicchetti : Il mio primo contributo per Il Caffé Geopolitico. L'obiettivo è di analizzare le nuove frontiere dello sviluppo del… - cmqpiena : L’impatto del gay Twitter sulla moda: in una nota catena di intimo vendono un boxer con la scritta SIZE MATTERS sul… - CesareLavia : RT @PierMaran: È davvero singolare che la Meloni dica che il #greenpass uccide l'economia. Ad occhio il pericolo sono nuove chiusure, i loc… - BanaleNombre : @chilisummer @Armenianton @sregolatore Nuove frontiere del non capire un cazzo - LuciaSolo2 : @Giadabangtan7 @jungkookmysmile Le nuove frontiere dell'animazione 3D.... -