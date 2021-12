Le mutazioni di questa pandemia e le risposte politiche sempre uguali Ma prima o poi anche noi dovremo imparare a ballarci su

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Tutta la vita, in senso biologico, main uno più ampio, è risolvere problemi, sosteneva Karl Popper. Qualunque organismo per tenersi in vita e riprodursi deve incessantemente risolvere problemi, ai più diversi livelli. La, in questo momento, è ritenuta da molti il nostro principale “problema” (che sia un problema non vi è dubbio, che sia il principale se ne potrebbe discutere). Le specie biologiche meno dotate di capacità cognitive risolvono i problemi dettati da cambiamenti o minacce ambientali quasi solo attraverso la selezione naturale degli individui, per cui sopravvivono e si riproducono preferibilmente quelli che esprimono nel fenotipo novità genetiche che eliminano o attenuano i rischi. Noi, che grazie alla selezione naturale ci ritroviamo dotati del cervello possiamo risolvere le difficoltà evitando la selezione naturale e ...