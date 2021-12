Le manovre dem per disinnescare la bomba urne

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : manovre dem

ilGiornale.it

... 'Da gennaio comunque isono pronti a discutere di tutte le opzioni con tutte le forze politiche, a condizione che non si faccianosottobanco' (Draghi al Quirinale va bene, ma anche no se ...La prima manovra economica del Governo Draghi convince di più i cittadini rispetto alle... Gli elettori dei partiti della maggioranza la promuovono, con un picco del 6,8 espresso dai, ...Il Pd terrorizzato dall'ipotesi che il premier vada al Colle e si torni a votare. Gli assist di Conte La scadenza segnata sul calendario è quella del 13 gennaio: per quel giorno Enrico Letta ha convoc ...L'approvazione definitiva della manovra (domani approderà nella commissione Bilancio della Camera per poi arrivare in aula il 28 per ...