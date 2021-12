Le chiese 2 0 si affidano ai Big data per reclutare fedeli

Leggi su formiche

(Di lunedì 27 dicembre 2021) “A volte la vita non ha senso, siamo qui per pregare per te” è uno dei tanti annunci lanciati su Facebook da una chiesa avventista del settimo giorno americana, con cui cerca di raggiungere quanti più utenti possibili. Oltre a questa, altre decine di migliaia disi stanno muovendo nella stessa maniera. Negli Stati Uniti le istituzioni religiose locali hanno infatti deciso di imbracciare la stessa arma della politica per provare a contrastare la secolarizzazione e: i Big. Dopo aver condotto uno screening sulle persone in base ai dati personali ed aver individuato quelle che stanno attraversando un periodo difficile nella loro vita, lepromuovono i loro annunci. Per riuscirci, molte di loro si sono affidate a Gloo, un’azienda che analizza i dati e li consegna alle ...