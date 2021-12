Le azzurre al gigante di Leinz | Brignone | “Bella pista per fare bene”

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Vigilia di pensieri e di grandi attese per lo sci alpino femminile. Va di scena il(domani) diin Austria e poi lo slalom (dopodomani). Dopo i 5 primi posti conquistati prima di Natale, Sofia Goggia, con il Tricolore ritirato al Quirinale col cuore e con la voglia di ripetersi nel titolo olimpico a Pechino (leggi qui), riprende la sua personale Coppa del Mondo puntano alla cima della classifica ancora una volta: “Unaper il”. Dice l’azzurra come riportato dal sito ufficiale della Federazione Italiana Sport Invernali. (Bassino – foto@fisi.org) Sul podio di Courchevel è salita Marta Bassino (leggi qui) e vuole ripetersi nella prossima gara per onorare l’amore per lo sci e per unache a lei piace molto: “Sono contenta di poterci gareggiare ...

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO Martedì 28 dicembre Ore 10.00: 1a manche slalomfemminile Val d'Isere Ore 13.00: 2a manche slalomfemminile Val d'Isere Diretta tv su RaiSport+HD, Eurosport 1 Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player Diretta live testuale su OA Sport