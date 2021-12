Le 14 canzoni da ascoltare per godersi il fascino diabolico dei Rolling Stones (Di lunedì 27 dicembre 2021) Rolling Stones “Big Hits (High Tide and Green Grass)”, 1966 Questo è stato il primo Lp che ho comprato, il mio starting point per un viaggio che allora certo non sapevo dove mi avrebbe portato. Comprato all’inizio del ’66 a Spezia, in un negozio di dischi dalla cui vetrina avevo già afferrato qualche mese prima ’Satisfaction’, che per quanto poco quel tredicenne coi calzoni corti ne capisse era chiaro che era un pezzo che sarebbe rimasto: anche se in quale storia non si sapeva, visto che la ’storia del rock’ era un’ipotesi tutta da inventare. Mick stesso, alla domanda: «Che farete l’anno prossimo?», aveva detto: «Chi lo sa? Non so quanto dureremo, magari fra un anno o due faremo un altro mestiere». Nel suo caso, visti gli studi alla London School of Economics (quanto gli sarebbe servito), probabilmente in qualche branca dell’economia. Gli altri ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 27 dicembre 2021)“Big Hits (High Tide and Green Grass)”, 1966 Questo è stato il primo Lp che ho comprato, il mio starting point per un viaggio che allora certo non sapevo dove mi avrebbe portato. Comprato all’inizio del ’66 a Spezia, in un negozio di dischi dalla cui vetrina avevo già afferrato qualche mese prima ’Satisfaction’, che per quanto poco quel tredicenne coi calzoni corti ne capisse era chiaro che era un pezzo che sarebbe rimasto: anche se in quale storia non si sapeva, visto che la ’storia del rock’ era un’ipotesi tutta da inventare. Mick stesso, alla domanda: «Che farete l’anno prossimo?», aveva detto: «Chi lo sa? Non so quanto dureremo, magari fra un anno o due faremo un altro mestiere». Nel suo caso, visti gli studi alla London School of Economics (quanto gli sarebbe servito), probabilmente in qualche branca dell’economia. Gli altri ...

tensweetas : RT @Saaraa_a_: ascoltare vecchie canzoni e provare nostalgia cantandole a squarciagola é una delle sensazioni più belle al mondo - swaggbyros : RT @ONLYTHEBREAV3: saremmo quei genitori che capiranno subito una canzone in inglese quindi i nostri figli non avranno la stessa gioia che… - midoriccio : @annoyoso bene bene bene bene, se hai tipo delle canzoni pazze vere da ascoltare con i boyz consigljamele plz. sto… - fiorellaqueen91 : RT @RadioItalia: Chi come noi non smette di ascoltare canzoni di Natale? ??????? @ClaudioBaglioni #unpiccolonataleinpiù - Ary1797 : RT @RadioItalia: Chi come noi non smette di ascoltare canzoni di Natale? ??????? @ClaudioBaglioni #unpiccolonataleinpiù -