Lazio, Lazzari in uscita: Lotito fissa il prezzo (Di lunedì 27 dicembre 2021) Lotito fissa il prezzo di Lazzari, in uscita dalla Lazio: sull'esterno ci sarebbero gli occhi attenti del Bologna, ma l'offerta è lontana La Lazio vuole monetizzare con la cessione di Lazzari, orami uscito dal progetto di Sarri. Sull'esterno biancoceleste ci sarebbero gli interessamenti di Bologna e Torino. Lotito ha fissato il prezzo per il laterale azzurro attorno ai 15 milioni di euro. Una cifra elevata per tanti club. I felsinei sarebbero arrivati ad offrire circa 8 milioni di euro. C'è distanza fra le parti per il momento. A riferirlo il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

