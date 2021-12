(Di lunedì 27 dicembre 2021) Tornare in campo per mettersi alle spalle un Natale complicato.ha messo nel mirino l’Empoli, la prima gara in programma alla ripresa del campionato. Prima farà ritorno al quartier generale di Formello, dove manca ormai da troppi giorni. Il numero 17 è ancora alle prese col Covid, dopo essere risultato positivo la scorsa settimana. Per lui è stato un Natale diverso, da dimenticare. La famigliaha dovuto fare i conti col virus. Dalla moglie Jessica ai figli, nessuno escluso. Ildel super bomber potrebbe però essere vicino, già nelle prossime ore potrebbe rivedersi in campo. Oggi si sottoporrà all’ennesimo test, se dovesse risultare negativo giovedì si ritroverà col resto della squadra a Formello. Sarri lo aspetta, senza di lui ha dovuto disegnare unadiversa. Il suo posto è stato preso da ...

Advertising

tvdellosport : ?? #Lazio, Ciro #Immobile positivo al #COVID19. Salta la sfida col #Venezia #Sportitalia - italiaserait : Lazio, Immobile pronto al rientro - LALAZIOMIA : Lazio, Zauri sul mercato: “Davanti serve un'alternativa, senza Immobile si sono viste le ... - useriosi : @belottiano L’unico è Simeone, gli altri li tirano tutti Non sempre comprare il nome è sinonimo di vittoria. Vedi… - Aquila6811 : RT @MondoLazio: Lazio, Immobile in attesa del tampone: -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Immobile

L'Italia di Roberto Mancini, trascinata dai gol dei napoletani Insigne ed, batte per 3 - 0 ... Dopo un pre - partita da brividi, gli uomini di Spalletti battono in campo per 4 - 0 ladell'...55 del Consiglio Regionalesancisce che le cooperative debbano possedere specifici requisiti ... che non siano proprietari di altronella regione di residenza o assegnatari di alloggi di ...Tornare in campo per mettersi alle spalle un Natale complicato. Immobile ha messo nel mirino l’Empoli, la prima gara in programma alla ripresa del campionato. Prima farà ritorno al quartier generale d ...Alla ripresa degli allenamenti Sarri valuterà la condizione dei tre giocatori: i due difensori hanno problemi muscolari, il bomber è positivo ...