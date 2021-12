Lazio e Lombardia rischiano il giallo da inizio 2022. Ma le differenze dalla zona bianca sono molto poche (Di lunedì 27 dicembre 2021) Lazio e Lombardia stanno per entrare in zona gialla. Entrambe le Regioni, infatti, hanno sforato le soglie dei due parametri fondamentali, quello delle terapie intensive e quello dell’occupazione in area medica, da monitorare per il cambio di colore. Si attendono, naturalmente, i dati del monitoraggio dell’Iss del 31 dicembre: se confermati gli sforamenti delle soglie d’allerta, Lazio e Lombardia già dal 3 gennaio si troverebbero in giallo. Salvo il Capodanno, dunque. Ma a bene vedere le differenze tra zona bianca e zona gialla sono davvero molto poche. La situazione nel Lazio Nel Lazio le intensive si attestano al 14%, superando la ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 dicembre 2021)stanno per entrare ingialla. Entrambe le Regioni, infatti, hanno sforato le soglie dei due parametri fondamentali, quello delle terapie intensive e quello dell’occupazione in area medica, da monitorare per il cambio di colore. Si attendono, naturalmente, i dati del monitoraggio dell’Iss del 31 dicembre: se confermati gli sforamenti delle soglie d’allerta,già dal 3 gennaio si troverebbero in. Salvo il Capodanno, dunque. Ma a bene vedere letragialladavvero. La situazione nelNelle intensive si attestano al 14%, superando la ...

