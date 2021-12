Lazio, dal 30 dicembre vaccinazioni anche la notte (Di lunedì 27 dicembre 2021) "Ci sono ancora oltre 300 mila cittadini nel Lazio senza neanche una dose di vaccino. E questa è una prateria per la diffusione della variante Omicron. Noi vaccineremo anche di notte a partire dal 30 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 dicembre 2021) "Ci sono ancora oltre 300 mila cittadini nelsenza neuna dose di vaccino. E questa è una prateria per la diffusione della variante Omicron. Noi vaccineremodia partire dal 30 ...

Advertising

TgLa7 : #Lazio, dal 30 dicembre vaccinazioni anche la #notte - SkyTG24 : Covid, nel #Lazio vaccinazioni anche di notte dal 30 dicembre - rtl1025 : ??'Ci sono ancora oltre 300 mila cittadini nel #Lazio senza neanche una dose di #vaccino. E questa è una prateria pe… - alberto_dalto : RT @Luca_Gualtieri1: Ci stiamo perdendo il #Sud (e il #Piemonte)? Dal Lazio in giù livello di #giovani che non studiano e non lavorano è pa… - serenel14278447 : Lazio, dal 30 dicembre vaccinazioni anche la notte -