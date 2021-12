Lazio | Acerbi l' uomo in più | tutti i numeri del difensore

Leggi su footdata

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Francescoha realizzato 20 gol nel massimo campionato; ilitaliano ha segnato in due gare di fila in Serie A per la seconda volta in carriera, la prima nel febbraio 2015 con la maglia Sassuolo. Laha vinto 24 partite nel 2021 in campionato, record nella sua storia in un singolo anno solare in Serie A (superati i 23 successi del 1999). Laha segnato 78 gol nel 2021 in campionato, solo nel 2017 (85) ha realizzato più reti in un singolo anno solare in Serie A. Pedro (sette reti e tre assist) ha preso parte ad almeno 10 gol nelle sue prime 19 partite stagionali nei top-5 campionati europei per la prima volta dal 2016/17 (10 anche in quel caso con il Chelsea). Quello di Pedro (dopo 2:45) è il gol più rapido dellain Serie A da quello di Correa lo scorso aprile contro il ...