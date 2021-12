Lavoro | Trapani | stabilizzati 58 dipendenti Libero consorzio comunale

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Palermo, 27 dic. (Adnkronos) – Cinquantotto lavoratrici e lavoratori deldi, l’ex Provincia Regionale, sarannoentro la fine dell’anno. A renderlo noto sono la Funzione pubblica Cgil, la Cisl Fp e la Uil Fpl che, dopo anni di lotte a fianco dei precari, esprimono soddisfazione per la fine di lungo iter che porterà alla firma dei contratti a tempo indeterminato. La Corte dei Conti, con parere dello scorso 23 dicembre, ha, infatti, sciolto tutti i dubbi e rimosso gli ostacoli interpretativi dei rappresentanti deldiche avevano, di fatto, bloccato il percorso di stabilizzazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Palermo, 27 dic. Cinquantotto lavoratrici e lavoratori del Libero Consorzio comunale di Trapani, l'ex Provincia Regionale, saranno stabilizzati entro la fine de ...
Cinquantotto lavoratrici e lavoratori del Libero Consorzio comunale di Trapani, l'ex Provincia Regionale, saranno stabilizzati entro la fine dell'anno. A ...