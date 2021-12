Lavoro | le nuove professioni del futuro e le competenze necessarie

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 27 dicembre 2021) La sanità come settore, il digitale come competenza trasversale, la formazione come specializzazione. Questi i tre pilastri del fabbisogno occupazionale per i prossimi anni, almeno fino al 2024. È quanto emerge dal report-e book “Ildel” di Alteredu – startup specializzata nella formazione digitale – frutto del doppio incrocio tra numeri del rapporto Excelsior Unioncamere-Anpal e quanto emerge dal proprio osservatorio, cioè dalla domanda di formazione degli utenti. Obiettivo del rapporto è comprendere quali potrebbero essere le strategie piu` adeguate per reagire alla crisi post Covid-19 e quali saranno le conoscenze e leche i datori dirichiederanno per i prossimi anni. Per delineare i nuovi bisogni, anche alla luce della pandemia Coronavirus che ha radicalmente cambiato il mondo del ...