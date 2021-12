L’attuazione del PNRR e la prevenzione delle attività illecite (Di lunedì 27 dicembre 2021) Garantire un’efficiente ed efficace attuazione del PNRR significa anche agire al fine di prevenire possibili infiltrazioni criminali, frodi e attività illecite nell’utilizzo delle risorse. Anche per questi motivi, il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, prevede che gli Stati membri adottino ogni iniziativa utile per «la prevenzione, l’individuazione e la rettifica di frodi, casi di corruzione e conflitti di interessi», illustrandole all’interno dei PNRR. La funzione di controllo nella governance Per il conseguimento di questo scopo, il sistema di governance del Piano, come definito dal DL 77/2021, prevede la costituzione, all’interno della Ragioneria Generale dello Stato e delle Amministrazioni centrali chiamate a dare ... Leggi su leurispes (Di lunedì 27 dicembre 2021) Garantire un’efficiente ed efficace attuazione delsignifica anche agire al fine di prevenire possibili infiltrazioni criminali, frodi enell’utilizzorisorse. Anche per questi motivi, il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, prevede che gli Stati membri adottino ogni iniziativa utile per «la, l’individuazione e la rettifica di frodi, casi di corruzione e conflitti di interessi», illustrandole all’interno dei. La funzione di controllo nella governance Per il conseguimento di questo scopo, il sistema di governance del Piano, come definito dal DL 77/2021, prevede la costituzione, all’interno della Ragioneria Generale dello Stato eAmministrazioni centrali chiamate a dare ...

Advertising

Unomattina : 'Dobbiamo aggiornare l'agenda sociale rispetto alle nuove priorità, come contrastare l'inflazione, come rilanciamo… - Palazzo_Chigi : #ConferenzaDraghi: Che la legislatura vada avanti fino al suo termine naturale è essenziale per continuare l’azione… - ItalianPolitics : POLITICA. Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 -Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripre… - vasco97273 : RT @M5S_Camera: I lavori a Montecitorio riprendono con l'esame del provvedimento per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilien… - LavoriPubblici : Ufficialmente in vigore il D.Lgs. n. 199/2021 per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europe… -

Ultime Notizie dalla rete : L’attuazione del La partnership tra manager pubblico e privato chiave per l’attuazione del Pnrr Il Sole 24 ORE