L’attacco di politici e scienziati: «Senza No Vax tutta Italia sarebbe zona bianca» (Di lunedì 27 dicembre 2021) Senza No vax l’Italia sarebbe un Paese più libero, almeno in termini di epidemia e contagi. Il messaggio che rappresentanti del governo, presidenti di Regione e scienziati continuano a dare in queste ore delicate di festeggiamenti e quarantene moltiplicate, è rivolto proprio a loro. La categoria di chi rifiuta il vaccino «e tiene sotto scacco il Paese». Un attacco sempre più frontale che arriva anche dopo gli effetti positivi su contagi e ricoveri provenienti dall’estero: in Germania e in Austria il lockdown pensato per la categoria dei No vax ha portato dopo poche settimane di attuazione a cali drastici della curva epidemiologica. La situazione degli ospedali «Senza i non vaccinati oggi l’Italia sarebbe tutta in zona ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 dicembre 2021)No vax l’un Paese più libero, almeno in termini di epidemia e contagi. Il messaggio che rappresentanti del governo, presidenti di Regione econtinuano a dare in queste ore delicate di festeggiamenti e quarantene moltiplicate, è rivolto proprio a loro. La categoria di chi rifiuta il vaccino «e tiene sotto scacco il Paese». Un attacco sempre più frontale che arriva anche dopo gli effetti positivi su contagi e ricoveri provenienti dall’estero: in Germania e in Austria il lockdown pensato per la categoria dei No vax ha portato dopo poche settimane di attuazione a cali drastici della curva epidemiologica. La situazione degli ospedali «i non vaccinati oggi l’in...

Advertising

infoitinterno : L’attacco di politici e scienziati: «Senza No Vax tutta Italia sarebbe zona bianca» - lunato57 : L’attacco di politici e scienziati: «Senza No Vax tutta Italia sarebbe zona bianca» Ah... ci siete arrivati anche… - guidobolandrina : @nativoeuropeo_ @stanzaselvaggia Non odia i milanesi e Milano. Odia la lega e lo sport pandemico n.1 è stato sin da… - CyberSecHub0 : RT @BVTECHGroup: L'#attacco informatico ai danni di #Sogin mette in allerta sui rischi #cyber. La vision di #BVTECH per fronteggiare le mi… - BVTECHGroup : L'#attacco informatico ai danni di #Sogin mette in allerta sui rischi #cyber. La vision di #BVTECH per fronteggiar… -

Ultime Notizie dalla rete : L’attacco politici L’attacco di politici e scienziati: «Senza No Vax tutta Italia sarebbe zona bianca» Open