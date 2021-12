L' annuncio dei Ferragnez | positivi al Covid I bambini stanno bene

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Fedez e Chiara Ferragni sono risultatial-19. L'è arrivato dagli stessi coniugicon una storia su Instagram. I due si sono ripresi in mascherina, spiegando che ieri hanno...

fanpage : Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram: 'Leone… - antoniospadaro : L'annuncio di gioia viene dato a pastori sbalorditi. L'uomo spaesato e infreddolito è il primo destinatario del Van… - GazzettaDelSud : L'annuncio dei #Ferragnez: positivi al #COVID19 Covid. 'I bambini stanno bene'. #fedez #chiaraferragni #COVID

Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid - 19. L'è arrivato dagli stessi coniugi Ferragnez con una storia su Instagram. I due si sono ripresi in mascherina, spiegando che ieri hanno effettuato un tampone molecolare riscontrando la ...Fedez e Chiara Ferragni chiudono l'anno in bellezza. Si fa per dire visto che la coppia più famosasocial ha annunciato di essere positiva al covid 19. I Ferragnez hanno fatto il lorosu Instagram spiegando che al momento i figli Leone e Vittoria sono negativi . 'Ci stavamo testando ieri..."Meraviglie, la penisola dei tesori": Alberto Angela torna su Rai 1 con quattro puntate speciali. Dopo il grande successo di "Stanotte a Napoli", il programma girato di ...