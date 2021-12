Lance Armstrong: "Pantani? Gli italiani lo ha abbandonato e gettato via" (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nel documentario Lance Armstrong in onda su Sky Documentaries, l'ex ciclista texano ha ricordato alcuni momenti degli anni della più grande truffa del mondo ciclismo che lo ha visto protagonista:... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nel documentarioin onda su Sky Documentaries, l'ex ciclista texano ha ricordato alcuni momenti degli anni della più grande truffa del mondo ciclismo che lo ha visto protagonista:...

dino_andreani : - Ho sempre sognato di fare l'astronuata come Lance Armstrong - Si chiamava Neil - No! Ha mentito anche sul suo nome? ?? (I Griffin) - Pall_Gonfiato : Lance Armstrong: 'Pantani? L'Italia lo ha abbandonato e gettato via. Sono stato un idiota quando...' - 11_Animal_11 : @FrancescoRent81 @bmark85 @Stefano_Casti @AceccKramer Il feldmaresciallo è il Lance Armstrong di Twitter - Italia_Notizie : Ullrich ricade nel vizio dell’alcol, l’amico ed ex rivale Lance Armstrong corre in suo aiuto - cyclingpro : Jan Ullrich ricade nel vizio dell’alcol, l’amico ed ex rivale Lance Armstrong corre in suo aiuto -