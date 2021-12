L’amica geniale, ecco la data di uscita dell’attesissima terza stagione (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’amica geniale sta per tornare su Rai 1 e da poco è stata annunciata la data d’uscita della terza attesissima stagione. La serie tv, tratta dai racconti di Elena Ferrante, si baserà sul romanzo intitolato Storia di chi fugge e di chi resta, il terzo della saga. Stando ai palinsesti invernali ufficializzati dalla rete nazionale, le avventure di Lila e Lenù verranno trasmesse su Rai 1 a partire dall’8 febbraio 2022. Sono previsti otto episodi e la puntata finale sarà quella del primo marzo 2022. A seguire le anticipazioni della terza stagione de L’amica geniale riportate da comingsoon.it: Nella terza stagione, ambientata negli anni Settanta e girata tra Napoli, Firenze e Torino, ... Leggi su isaechia (Di lunedì 27 dicembre 2021)sta per tornare su Rai 1 e da poco è stata annunciata lad’dellaattesissima. La serie tv, tratta dai racconti di Elena Ferrante, si baserà sul romanzo intitolato Storia di chi fugge e di chi resta, il terzo della saga. Stando ai palinsesti invernali ufficializzati dalla rete nazionale, le avventure di Lila e Lenù verranno trasmesse su Rai 1 a partire dall’8 febbraio 2022. Sono previsti otto episodi e la puntata finale sarà quella del primo marzo 2022. A seguire le anticipazioni delladeriportate da comingsoon.it: Nella, ambientata negli anni Settanta e girata tra Napoli, Firenze e Torino, ...

