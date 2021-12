Labelon Gran Galà di Natale, 50 mila euro al Santobono per la ricerca oncologica (Di lunedì 27 dicembre 2021) Realizzare laboratori di ricerca in oncoematologia pediatrica per allineare l’Aorn Santobono Pausilipon agli standard richiesti per il riconoscimento Istituto di ricerca a carattere scientifico. Questo l’obiettivo da raggiungere con i fondi raccolti in occasione del Labelon Gran Galà di Natale. Un riconoscimento importantissimo, che porterebbe il Santobono, già oggi ospedale pediatrico di eccellenza, a diventare un riferimento nazionale e internazionale all’avanguardia per tutte le aree cliniche della pediatria. Nella sede istituzionale della Fondazione Santobono Pausilipon Onlus, la consegna di un assegno di 50.000 euro, cifra raccolta grazie alla donazione delle aziende del territorio, invitate a partecipare al ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 dicembre 2021) Realizzare laboratori diin oncoematologia pediatrica per allineare l’AornPausilipon agli standard richiesti per il riconoscimento Istituto dia carattere scientifico. Questo l’obiettivo da raggiungere con i fondi raccolti in occasione deldi. Un riconoscimento importantissimo, che porterebbe il, già oggi ospedale pediatrico di eccellenza, a diventare un riferimento nazionale e internazionale all’avanguardia per tutte le aree cliniche della pediatria. Nella sede istituzionale della FondazionePausilipon Onlus, la consegna di un assegno di 50.000, cifra raccolta grazie alla donazione delle aziende del territorio, invitate a partecipare al ...

