La variante Omicron mette in ginocchio il turismo. Confcommercio: «Cancellati già 5 milioni di viaggi» (Di lunedì 27 dicembre 2021) Circa 5 milioni di partenze per le vacanze son state già cancellate dagli italiani. E 5,3 milioni hanno subito modifiche. Sono i dati che emergono dall'ultimo report di Confcommercio legati al turismo tra Natale, Capodanno ed Epifania. Un dato che fa riferimento a un totale di 25 milioni di partenze programmate dagli italiani appena pochi mesi fa. I numeri sono la conseguenza delle ultime restrizioni del governo, dovute all'aumento dei contagi e alla variante Omicron che sta letteralmente invadendo l'Europa. Secondo Coldiretti, con l'avanzare dei contagi di Covid sono a rischio le vacanze di 10 milioni di italiani: «A pagare il prezzo più salato – ha sottolineato Coldiretti – sono le strutture impegnate nell'alloggio, nell'alimentazione, nei ...

