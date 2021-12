La strana foto in bagno di Veronica Peparini con Andreas Muller (Di lunedì 27 dicembre 2021) Veronica Peparini è in vacanza sulla neve con i suoi figli, Olivia e Daniele, e con Andreas Muller. I quattro hanno indossato scarponi e tute da neve per sciare immancabili le storie Instagram, ma poi ecco che Peparini pubblica due foto come... Leggi su today (Di lunedì 27 dicembre 2021)è in vacanza sulla neve con i suoi figli, Olivia e Daniele, e con. I quattro hanno indossato scarponi e tute da neve per sciare immancabili le storie Instagram, ma poi ecco chepubblica duecome...

Advertising

jin2ouI : @hulabic CHE STRANA LA FOTO SENZA CAPPELLINO ADESSO - perennestufa : @sonopoliedrica dire che pubblicano il concepimento di un bambino tra un po quando letteralmente si sono scambiati… - MagicoAntoine : Solo a me mette una strana sensazione pensare che durante questi siparietti in famiglia la prima reazione sia estra… - ChibiAnto96 : . @uptothemewn cambia la password perchè mi usciva un nome diverso e una foto profilo strana, poi è tornato tutto n… - koruihaahau : Per me funziona così: non sono un'amante dei selfies, quindi quando mi faccio una foto e per qualche strana congiun… -