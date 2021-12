La sinistra voti dalla prima chiama e a oltranza una donna Presidente (Di lunedì 27 dicembre 2021) La proposta di Giuseppe Conte per una donna prossima Presidente della Repubblica va raccolta e rilanciata: tutte le donne e gli uomini di sinistra o anche solo aderenti al precetto laico, democratico e quanto mai contemporaneo dell’eguaglianza che sono membri della XVIII legislatura, dopo quasi venti di queste e giusto oltre il quarto di secolo di Presidenze tutte al maschile, dovrebbero votare sin dalla prima chiama e fino in fondo, a egualitaria oltranza, una Presidente. È plastico quanto banale come sia più insopportabile che incontrovertibile come quello di maschietti e sempre maschietti e solo maschietti al Quirinale (pur nel rispetto riverente di Presidenti mirabili che hanno onorato il Paese come Einaudi, Pertini, Ciampi, Mattarella) sia un ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 dicembre 2021) La proposta di Giuseppe Conte per unaprossimadella Repubblica va raccolta e rilanciata: tutte le donne e gli uomini dio anche solo aderenti al precetto laico, democratico e quanto mai contemporaneo dell’eguaglianza che sono membri della XVIII legislatura, dopo quasi venti di queste e giusto oltre il quarto di secolo di Presidenze tutte al maschile, dovrebbero votare sine fino in fondo, a egualitaria, una. È plastico quanto banale come sia più insopportabile che incontrovertibile come quello di maschietti e sempre maschietti e solo maschietti al Quirinale (pur nel rispetto riverente di Presidenti mirabili che hanno onorato il Paese come Einaudi, Pertini, Ciampi, Mattarella) sia un ...

