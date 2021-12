La sindaca di Copertino lancia un appello ai giovani | ' Evitate le feste | i contagi sono esplosi'

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Ladiin provincia di Lecce ha rivolto unaccorato, per non dire disperato, a tutti queiche si riuniranno perggiare insieme, in luoghi praticamente tutti ...

Advertising

fabiobellentani : RT @globalistIT: - globalistIT : - BortoneMauro : RT @LecceSette: Impennata di contagi tra i giovani a Copertino, l'appello della sindaca: «Evitate bar e luoghi chiusi» - azpuita : New post (Impennata di contagi tra i giovani a Copertino, l'appello della sindaca: «Evitate bar e luoghi chiusi») h… - puglianotizie24 : Aumentano i contagi, la sindaca di Copertino scrive alla città invitando alla prudenza e al rispetto delle norme an… -

Ultime Notizie dalla rete : sindaca Copertino

Ladiin provincia di Lecce ha rivolto un appello accorato, per non dire disperato, a tutti quei giovani che si riuniranno per festeggiare insieme, in luoghi praticamente tutti chiusi, ...Focoloaio di Covid a, in provincia di Lecce: balzano da 50 a 216 i casi tra giovani di età compresa tra i 19 e 27 anni. LaSandrina Schito aveva già firmato un'ordinanza per l'uso delle mascherine all'...Sandrina Schito: "Per fortuna le vaccinazioni stanno aiutando, ma insieme a queste ultime le mascherine e l'igiene devono fare il resto" ...Da 50 a 216 casi in pochi giorni. La sindaca Sandrina Schito aveva già firmato un'ordinanza per l'uso delle mascherine all'aperto e ...