La Russa: “Noi voteremo Berlusconi al Colle, Draghi si cerchi i voti nella sua maggioranza” (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Fratelli d’Italia sarà sicuramente compatta nel votare Silvio Berlusconi al Quirinale. E qualora non funzionasse la sua candidatura, per colpa di altri e non nostra, saremo compatti anche nelle altre, successive scelte. Ma mi auguro che Berlusconi sia votato e diventi presidente della Repubblica”. Lo afferma ad Affaritaliani.it il senatore di Fdi Ignazio La Russa. Che, alla domanda se ci sia la possibilità di franchi tiratori negli altri partiti di Centrodestra, compresa Forza Italia, risponde: “La storia dice che nessuno ha mai avuto tutti i voti del proprio schieramento, quindi è un’ipotesi che non si può escludere”. Ma da quale partito potrebbero mancare voti a Berlusconi? “Penso a qualche voto in meno ma non come scelta di partito, bensì come scelta personale e individuale, per ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Fratelli d’Italia sarà sicuramente compatta nel votare Silvioal Quirinale. E qualora non funzionasse la sua candidatura, per colpa di altri e non nostra, saremo compatti anche nelle altre, successive scelte. Ma mi auguro chesia votato e diventi presidente della Repubblica”. Lo afferma ad Affaritaliani.it il senatore di Fdi Ignazio La. Che, alla domanda se ci sia la possibilità di franchi tiratori negli altri partiti di Centrodestra, compresa Forza Italia, risponde: “La storia dice che nessuno ha mai avuto tutti idel proprio schieramento, quindi è un’ipotesi che non si può escludere”. Ma da quale partito potrebbero mancare? “Penso a qualche voto in meno ma non come scelta di partito, bensì come scelta personale e individuale, per ...

