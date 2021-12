La profezia di Umberto Bossi | tra Draghi e Berlusconi | la spunterà Casini

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Ottant’anni, rieletto in Senato nel 2018. Anche lui, il Senatur, fondatore della Lega Nord, dovrebbe partecipare alle votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica, nonostante le recenti schermaglie con il partito che non gli paga più hotel e autista quando scende nella Capitale. La Stampa lo ha incrociato in occasione della messa di Natale a Buguggiate, alle porte di Varese. Nonostante gli acciacchi, «si rende comunque disponibile a scattare un paio di fotografie e a rispondere a chi gli chiede notizie sulla situazione politica e sull’imminente elezione del successore di Mattarella», scrive il quotidiano. «Non ho ascoltato tutta la conferenza stampa didell’altro giorno», raccontaa chi lo avvicina. «Uno di questi giorni vedrò Giancarlo (Giorgetti, ndr) che mi darà gli ultimi ...