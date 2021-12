La Porta Rossa 3: ecco quando la rivedremo e qualche anticipazione (Di lunedì 27 dicembre 2021) La Porta Rossa 3, ecco quando rivedremo la serie con la nuova stagione e qualche anticipazione in merito ai nuovi episodi. quando arriva la terza stagione (foto: Rai Play).Sono passati ormai quasi 3 anni dalla messa in onda sulla Rai della seconda stagione de La Porta Rossa, serie ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi prodotta da Rai Fiction. L’emergenza Covid-19 ha allungato ancora di più i tempi di attesa di tutti gli spettatori, ma a quanto pare la terza e ultima stagione della serie sta finalmente per tornare; ecco la possibile data d’arrivo in tv, così come qualche anticipazione sulla trama. La Porta ... Leggi su formatonews (Di lunedì 27 dicembre 2021) La3,la serie con la nuova stagione ein merito ai nuovi episodi.arriva la terza stagione (foto: Rai Play).Sono passati ormai quasi 3 anni dalla messa in onda sulla Rai della seconda stagione de La, serie ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi prodotta da Rai Fiction. L’emergenza Covid-19 ha allungato ancora di più i tempi di attesa di tutti gli spettatori, ma a quanto pare la terza e ultima stagione della serie sta finalmente per tornare;la possibile data d’arrivo in tv, così comesulla trama. La...

