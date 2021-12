La nuova stagione dello Spazio Kor (Di lunedì 27 dicembre 2021) Biglietti 8 euro, ridotto 5 euro, prenotabili su www.allive.it e tramite info@Spaziokor.it , 3278447473. Ingresso regolato dalle normative vigenti. La stagione prevede anche nuove sezioni dedicate ad ... Leggi su gazzettadasti (Di lunedì 27 dicembre 2021) Biglietti 8 euro, ridotto 5 euro, prenotabili su www.allive.it e tramite info@kor.it , 3278447473. Ingresso regolato dalle normative vigenti. Laprevede anche nuove sezioni dedicate ad ...

Ultime Notizie dalla rete : nuova stagione Massimiliano Caiazzo a Ciak Generation: 'Carmine, il suo dolore e il mio Mare Fuori' (VIDEO) ...ha delle regole e che quando incontra i primi amici inizia a credere alla possibilità di una nuova ... Carmine ha avuto un grande cambiamento in questa stagione. Abbiamo lasciato un ragazzo onesto che ha ...

Allegri ritrova Chiesa e Dybala: perfetti per la sua nuova Juve in un gennaio da incubo Entrambi sono attesi alla Continassa alla ripresa per lavorare insieme a una Juve più offensiva e per ampliare il conto dei soli 551 minuti giocati insieme in stagione. PERFETTI NEL 4 - 2 - 3 - 1 - ...

Presentato a Monaco il Gsm Racing Team e la nuova stagione MontecarloNews.it Ferrari, partnership con Velas Network specialista in blockchain e NFT (Teleborsa) - A partire dalla prossima stagione, Scuderia Ferrari potrà contare su un nuovo Premium Partner: Velas Network AG.Lo comunica Ferrari con una nota sottolineando che Scuderia Ferrari ...

Omicron spaventa l'Australia. Anche Rublev positivo Ma i dubbi e le preoccupazioni per chi inizia la nuova stagione crescono. Si parte da Sydney, teatro dell'ATP Cup e capitale del Nuovo Galles del Sud dove è stato registrato il primo decesso per la va ...

