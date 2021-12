La moglie di Max Pezzali confida le violenze subite dall’ex: il cantante l’ha salvata (Di lunedì 27 dicembre 2021) E’ a Selvaggia Lucarelli che la moglie di Max Pezzali ha raccontato del suo amore malato, delle violenze subite dall’ex compagno. E’ rimasta accanto a lui per anni prima di capire che era vittima di quello che non era un amore. l’ha salvata Max Pezzali, era il suo migliore amico ma si era anche innamorato. Una relazione violenta, non solo violenze psicologiche ma anche fisiche, tradimenti, sottomissioni assurde e Debora Pelamatti non si rendeva conto che quell’uomo la stava distruggendo. Una volta l’ha presa a calci e le ha sbattuto la testa contro il water; questo ha confidato Debora a Selvaggia Lucarelli. Un’intervista rilasciata per Domani, il tema è quello delle dipendenze affettive. Prima di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 27 dicembre 2021) E’ a Selvaggia Lucarelli che ladi Maxha raccontato del suo amore malato, dellecompagno. E’ rimasta accanto a lui per anni prima di capire che era vittima di quello che non era un amore.Max, era il suo migliore amico ma si era anche innamorato. Una relazione violenta, non solopsicologiche ma anche fisiche, tradimenti, sottomissioni assurde e Debora Pelamatti non si rendeva conto che quell’uomo la stava distruggendo. Una voltapresa a calci e le ha sbattuto la testa contro il water; questo hato Debora a Selvaggia Lucarelli. Un’intervista rilasciata per Domani, il tema è quello delle dipendenze affettive. Prima di ...

Advertising

retewebitalia : Debora Pelamatti, moglie di Pezzali: «Ero vittima di un amore malato. Max è stato la mia cura» - #retewebitalia… - Marilenapas : RT @Corriere: «Scopro che aveva scritto a venti donne lo stesso messaggio: “Mi manchi, non vedo l’ora di fare l’amore come l’ultima volta”.… - FuffaForte : @venturelli_max @LaBombetta76 @gacip73 @barbarab1974 Guarda, ho moglie, figli, lavoro soddisfacente, amici, famigli… - CiccioniSe : RT @Corriere: «Scopro che aveva scritto a venti donne lo stesso messaggio: “Mi manchi, non vedo l’ora di fare l’amore come l’ultima volta”.… - infoitcultura : Debora Pelamatti, moglie di Pezzali: «Ero vittima di un amore malato. Max è stato la mia cura» -