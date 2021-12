La moglie di Federico Fashion Style fa una rivelazione che lascia tutti a bocca aperta (Di lunedì 27 dicembre 2021) Da anni circolano voci sulla presunta omosessualità di Federico Fashion Style. L'eroe di Ballando con le stelle ha sempre negato di essere etero. Ora, per la prima volta, a parlare di queste voci è la compagna dell'imprenditore, Letizia Porcu. In una nuova intervista, la ragazza ha ammesso di soffrire sulle voci messe in giro su Federico. “Coloro che mettono in dubbio l'identità sessuale di Federico mi ignorano in primo luogo. Non tollero questi guai, abbiamo affrontato un percorso difficile per avere la nostra bellissima figlia. Essere sua moglie è molto impegnativo”. Qui nessuno ha messo in dubbio l'identità sessuale di Fashion Style, ma piuttosto il suo orientamento. Siamo d'accordo con Letizia Porcu, basta con le voci su Fede. Anche perché la ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 27 dicembre 2021) Da anni circolano voci sulla presunta omosessualità di. L'eroe di Ballando con le stelle ha sempre negato di essere etero. Ora, per la prima volta, a parlare di queste voci è la compagna dell'imprenditore, Letizia Porcu. In una nuova intervista, la ragazza ha ammesso di soffrire sulle voci messe in giro su. “Coloro che mettono in dubbio l'identità sessuale dimi ignorano in primo luogo. Non tollero questi guai, abbiamo affrontato un percorso difficile per avere la nostra bellissima figlia. Essere suaè molto impegnativo”. Qui nessuno ha messo in dubbio l'identità sessuale di, ma piuttosto il suo orientamento. Siamo d'accordo con Letizia Porcu, basta con le voci su Fede. Anche perché la ...

