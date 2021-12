“La mia vita in Messico da dieci anni. Amo l’Italia, ma si ricorda di noi ricercatori solo quando otteniamo risultati importanti” (Di lunedì 27 dicembre 2021) “La decisione di andare via dall’Italia per continuare a fare ricerca l’ho presa rapidamente. Se ci avessi pensato su un po’ di più probabilmente non avrei avuto il coraggio di lasciare tutto e andare in Messico”. Rosanna Bonasia, ricercatrice di origini pugliesi, ha lasciato l’Italia nel 2010. Oggi, a Città del Messico, è professoressa all’Istituto Politecnico Nazionale, dove coordina il progetto che riguarda l’applicazione del super computer per il calcolo di danni causati da processi di interazione solido-fluido. “l’Italia – sorride – potrebbe fare molto di più per la ricerca”. Rosanna ha 44 anni ed è nata a Bari. Dopo la laurea in Scienze Geologiche, la specialistica, il dottorato e il master in Termofluidodinamica a Roma, si è trasferita all’Istituto Nazionale di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) “La decisione di andare via dalper continuare a fare ricerca l’ho presa rapidamente. Se ci avessi pensato su un po’ di più probabilmente non avrei avuto il coraggio di lasciare tutto e andare in”. Rosanna Bonasia, ricercatrice di origini pugliesi, ha lasciatonel 2010. Oggi, a Città del, è professoressa all’Istituto Politecnico Nazionale, dove coordina il progetto che riguarda l’applicazione del super computer per il calcolo di dcausati da processi di interazione solido-fluido. “– sorride – potrebbe fare molto di più per la ricerca”. Rosanna ha 44ed è nata a Bari. Dopo la laurea in Scienze Geologiche, la specialistica, il dottorato e il master in Termofluidodinamica a Roma, si è trasferita all’Istituto Nazionale di ...

